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«تجارية سوهاج»: 5 لجان متخصصة لادارة التنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة

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«تجارية سوهاج»: 5 لجان متخصصة لادارة التنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة «تجارية سوهاج»: 5 لجان متخصصة لادارة التنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة

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أعلن النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، عن تشكيل المجلس الاقتصادي للمحافظة في جلسته الإجرائية لخمس لجان متخصصة لإدارة ملفات التنمية الاقتصادية الشاملة بمحافظة سوهاج، منها ملف التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الصناعية والاستثمار، تنمية التكتلات الاقتصادية، شؤون العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وملف دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية .

جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع المجلس الاقتصادي بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والسيد احمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج والدكتورة ناهد اسكندر نائب مدير مشروع التنمية المحلية بصعيد ، والدكتور محمود بركة مسؤول الاستثمار بالمكتب التنسيقي، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، والمجالس القومية، والشخصيات العامة، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأضاف ابو الوفا انه تم مناقشة وضع آليات عمل لكل لجنة واعتمادها من المكتب التنسيقي، بالإضافة إلى تحديد أوجه الدعم المطلوب لتنفيذ مهام اللجان في الملفات المختلفة ووضع خطة عمل لكل لجنة ومناقشة تلك الخطط والعمل على متابعة تنفيذ مشروعات الخطط الاستثمارية خاصة مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد أن محافظة سوهاج تشهد اجتماعات متواصلة على مختلف الأصعدة لتلبية مطالب ابناء المحافظة في خلق فرص حياتية أفضل للجميع يشعر معها المواطن بتنمية حقيقية ورعاية جادة من حكومته ونوابه.

واشار إلى أن المجلس الاقتصادي يدرس كافة الملفات بشأن التطوير الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية والعمل على إزالة كافة معوقات الاستثمار وإتاحة التسهيلات والتحفيزات اللازمة لإنشاء المشروعات بالتعاون مع الوزارات ذات الشأن كوزارة الاستثمار والتنمية المحلية والمالية والتخطيط وغيرها من الهيئات التابعة.

المصرى اليوم

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