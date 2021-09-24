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يخوض وديتين استعداداً لتوسكر الكيني

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الزمالك يخوض وديتين استعداداً لتوسكر الكيني يخوض وديتين استعداداً لتوسكر الكيني

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر له أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكشف المدير الفني للفريق في تصريحات خاصة للموقع الرسمي عن أن الزمالك سيخوض الودية الأولى يوم 30 سبتمبر الجاري، على أن يخوض الودية الثانية يوم 8 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراتين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويقوم الجهاز الإداري للفريق حاليا بالاتفاق على طرفي المباراتين الوديتين بناء على طلب المدير الفني الفرنسي.

المصرى اليوم

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