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انطلاق منافسات النسخة الخامسة لدوري مراكز الشباب الصم

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انطلاق منافسات النسخة الخامسة لدوري مراكز الشباب الصم انطلاق منافسات النسخة الخامسة لدوري مراكز الشباب الصم

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إنطلاق منافسات النسخة الخامسة لدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، حيث تبدأ المنافسات بإجراء قرعة الدور التمهيدي بمشاركة ١٦ محافظة وهم "قنا، مطروح، الغربية، أسوان، شمال سيناء، المنوفية، الوادي الجديد، الأقصر، جنوب سيناء، الفيوم، القليوبيه، البحيرة، بني سويف، البحر الأحمر، الجيزة، سوهاج"، حيث يتم تقسيم الفرق الي 4 مجموعات ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة الي دور الـ16، وتقام المنافسات علي مدار 3 أيام بواقع 8 مباريات في اليوم الواحد، وذلك علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية.

وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق يتم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الخامسة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة، بجانب8 فرق يصعدون من الدور التمهيدي في النسخة الحالية، حيث يتم تصنيف الفرق الحاصلة علي المراكز من الأول الي الرابع في النسخة الماضية مستوي (أ)، و يتم تصنيف الفرق الحاصلة علي المراكز من الخامس الي الثامن مستوي (ب)، والفرق التي تصعد من الدور التمهيدي تصنف ثالث ورابع المجموعات وذلك في دور الـ16 .

ويهدف إقامة دوري الصم إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.

المصرى اليوم

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