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اختتمت الاتحاد العام لمراكز شباب مصر منافسات بطولة الكاراتية والتي شارك فيها 120 لاعبا ولاعبة، ضمن فعاليات مهرجان التحرير الرياضي الثقافي الفني، والذي ينفذه الاتحاد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، علي ملاعب مراكز الشباب بمديرية التحرير التابعة لمحافظة البحيرة.

وحقق مركز شباب عمر مكرم المركز الأول علي مستوي البنين في بطولة الكاراتية، فيما حقق مركز شباب النجاح المركز الاول علي مستويالبنات حيث اقيمت البطولة على صالة مركز شباب بدر، وتختتم اليوم فاعليات بطولة تنس الطاولة بمشاركة اكثر من 200 لاعب في الاعمار السنية المختلفة بينما يقام صباحا ماراثون الجري لمختلف الاعمار.



وقررت اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر اقامة مباراتي الدور قبل النهائي لكرة القدم على ملعبي مركز شباب ام صابر والنجاح يوم السبت، على ان تقام المباراة النهائية الثلاثاء المقبل على ملعب مركز شباب بدر بحضور جميع اعضاء الاتحاد وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والقيادات الرياضية بمحافظة البحيرة.



وحرصت ادارة المهرجان على تنظيم ندوة ثقافية فنية تم خلالها التعريف الكامل بمراكز شباب مصر واهداف الاتحاد ومايقدمه للشباب خلال المرحلة المقبلة وطرق التواصل مع الاتحاد لتنفيذ البرامج والخطط المقترحة.

وانطلقت المنافسات والفاعليات في العديد من المجالات الرياضية والفنية والثقافية، ففي لعبة كرة القدم تم الاستقرار على مشاركة 36 فريقا يمثلون مراكز الشباب ويتم تقسيم الفرق الى مجموعتين لتقام المنافسات الشرق و الغرب، حيث تضم مجموعة الشرق 18 فريقا ونفس العدد لمجموعة الغرب، على ان يصعد اول كل مجموعة للمنافسة على المركز الاول والثاني، ويصعد اصحاب المركز الثاني بكل مجموعة للمنافسة على المركزين الثالث والرابع.

وسوف تقام مباريات مجموعة الشرق على ملعب مركز شباب ام صابر ومجموعة الغرب على ملعب مركز شباب النجاح ثم مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب مركز شباب الخرطوم وهو مركز من ضمن مشروع حياة كريمة، وتقام المباريات بنظام الكأس وخروج المغلوب، ومن المقرر تكريم الفرق أصحاب المراكز الثلاث الأولي.



وفي تنس الطاولة تقام مباريات البطولة بنظام اللعب الفردي وحسب القانون الدولي وبخروج المغلوب لسن 18 الى مافوق دون التقيد بالاعمار السنية وتقدم الجوائز للاوائل وسيتم تحديد جوائز للاعمار السنية، حيث تقام مباريات البطولة على ترابيزات مجمعة على مسرح مركز شباب عمر مكرم ومن المتوقع مشاركة اكثر من 500 لاعب.



وعن مسابقة شد الحبل تقام المنافسات على مدار ايام البطولة من خلال مشاركة كل مراكز الشباب بنظام الدوري وقبل افتتاح البطولات والندوات وتكون المباراة الختامية في اليوم النهائي، وتكون الجوائز عبارة عن 10 هدايا موزعة على الفريق الاول والثاني فقط، وضمن المنافسات الرياضية يتم تنظيم ماراثون من خلال اشراك عدد كبير من الشباب لمسافة 5 ك.

وفيما يخص المسابقات الفنية، يتم التنافس في مجالات "الشعر، الزجل، القصة القصيرة، الانشاد"، بالاضافة الي المواهب الفنية المتعددة، وسوف يتم إقامة المسابقات قبل كل ندوة من الندوات المقرر إقامتها وهي اربع ندوات، حيث تقام الندوة الاولى بمركز شباب عمر مكرم وهي ندوة حوارية يسبقها افتتاح معرض المراة والفتاة، والندوة الثانية تقام بمركز شباب بغداد عن الشباب وتطلعاتهم للمستقبل، بينما تقام الندوة الثالثة بمركز شباب مدينة بدر عن الرياضة والشباب وخلق البطل الاولمبي، فيما تقام الندوة الرابعة في اليوم الختامي وهي عبارة عن لقاء حواري بين الشباب وكبار المسئولين ورئيس مجلس ادارة اتحاد مراكز شباب مصر.