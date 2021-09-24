★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة نيللي كريم إنها شعرت بالتقصير لبعض الوقت تجاه أبناءها بسبب عملها لكنها لم تشعر بذلك تجاه زوجيها السابقين.

ولفتت نيللي إلى أنها تعمل منذ كان عمرها 16 عاما وتحب عملها ولم تتخيل أن تتخلى عن عملها في يوم ما بسبب زوجها لان عملها ومهنتها هو شئ أساسي في حياتها منذ صباها.

وخلال لقاء معها ببرنامج «يوم ليك» مع الإعلامية سمر يسري على قناة الحياة، وجهت نيللي نصائح إلى ابنتها عندما تتقدم في العمر وتبدأ رحلة البحث عن شريك الحياة بطلب من مقدمة البرنامج وجاءت أبرز نصائحها لابنتها وللفتيات الباحثات عن الطرف الثاني كالتالي:

- حبي نفسك واهتمي بيها وخللي بالك من نفسك ومن كيانك واهتماماتك.

- اسعدي نفسك ..ولما تلاقي الشخص المناسب ده ..هو مش هيزود سعادتك لأن مفيش حد بيزود سعادة حد ..بس يكون يضيفلك مينقصش منك ساعتها اتجوزيه.

- حبي نفسك الأول..وبعدين تحبيه..بنات كتير بتتجوز وهي مش عندها كيان ولا عارفة بتعمل إيه في حياتها..لازم تقف على رجليها الأول ..تشوف دراستها وشغلها..وأكرر حبي نفسك الأول عشان تعرفي تحبي وتدي الناس.

- حبي نفسك مش حب أنانية.. بل اهتمي بنفسك وبثقافتك وصحتك وكيانك.

- محدش بيعمل حاجة لحد..معظم البنات بتدور على اللي هيعمل أو هيجيب..انتي اللي بتعملي لنفسك.

- الرجل له مكان وكيان في البيت ..بس عودي نفسك محدش ييجي عليكي.

- متقعديش في البيت عشان هو عايز كدة..اقعدي في البيت عشان انتي عايزة كدة..برغبتك انتي مش حد تاني.