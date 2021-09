شغل العديد من المناصب القيادية.. ننشر السيرة الذاتية لرئيس جامعة بنها الجديد

★ ★ ★ ★ ★

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الخميس، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور جمال عبدالرحيم سوسة رئيساً لجامعة بنها.

وتنشر «المصري اليوم»، السيرة الذاتية، لرئيس الجامعة الجديد، الذي حصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية- كلية الطب البيطرى، جامعة بنها، مايو 1986، وحاصل على ماجستير العلوم الطبية البيطرية- كلية الطب البيطرى، جامعة بنها، أبريل 1990، كما حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية- كلية الطب البيطرى، جامعة بنها، فبراير 1994، وحصل أيضا على دبلوم إدارة القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية والتنمية الإدارية، كلية التجارة، جامعة بنها، سبتمبر 2012 ونشر عدد 27 بحث في مجلات عالمية ودولية وعدد 51 بحث في مجلات عربية ومحلية.

وعن المناصب القيادية الجامعية فقد شغل منصب مشرفا على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ 18/10/2020، كما شغل منصب عميد كلية الطب البيطرى، جامعة بنها ) 17/10/2009- 17/10/2012 )، والاشراف على كلية التربية النوعية جامعة بنها ( 20/11/2017 – 13/5/2018)، ومشرفا عام المدن الجامعية بجامعة بنها ( 27/2/2012 حتى تاريخه)، كما شغل منصب رئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى بكلية الطب البيطرى بمشتهر اعتبارا من 18/3/2013 وحتى 23/12/2020، ومدير مركز المعلومات والخدمات البحثية بجامعة بنها (ديسمبر 2005- أكتوبر 2009)، ومدير مركز التعليم المفتوح بجامعة بنها (نوفمبر 2008- أكتوبر 2009 )، بالإضافة إلى مدير المستشفى البيطرى التعليمى بكلية الطب البيطرى، جامعة بنها (سبتمبر 2004- فبراير 2009 ).

وأشرف الدكتور جمال سوسة على مركز استخراج الشهادات الموحدة (يونيو 2016 – أكتوبر 2016)، ورئيس اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة بنها ( مارس 2020 حتى تاريخه)، عضو اللجنة التنفيذية لجامعة بنها الأهلية (5/10/2019 وحتى تاريخه)، ورئيس اللجنة العليا لتطوير الهياكل الوظيفية التنظيمية والإدارية بجامعة بنها( قسم تعليم بنها- المستشفيات الجامعية- فرع الجامعة بالعبور) أغسطس 2019 حتى تاريخه، منسق الخطة الوطنية الفرعية لمكافحة الفساد بجامعة بنها منذ ديسمبر 2014 حتى تاريخه، ومنسقا لجامعة بنها في ريادة الأعمال ومشروع توفير وظائف لائقة للشباب مع منظمة العمل الدولية ( 2015-2018 ) بالاضافة إلى منسقا لجامعة الطفل مع أكاديمية البحث العلمى للعام الجامعى 2015/2016، ومشرفا على الأسابيع الإقليمية لخدمة المجتمع وحماية البيئة والقوافل المتكاملة بجامعة بنها خلال الأعوام من 2006 حتى 2017.

أما المناصب القيادية على مستوى المجلس الأعلى للجامعات: فقد شغل الدكتور جمال سوسة عضوا للجنة القطاع الطبى البيطرى خلال الفترة من 2009 حتى 2012، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين ( الجراحات البيطريه) لثلاثة فترات، الدورة الحادية عشر ( 2013 – 2016 )، الدورة الثانية عشر ( 2016 – 2019)، الدورة الثالثة عشر (2019 وحتى الآن ).

كما أشرف على 29 رسالة ماجستير+ 27 رسالة دكتوراه وقام بتحكيم عدد 29 رسالة ماجستير ،23 رسالة دكتوراه، كما شارك بالحضور في 18 مؤتمر متخصص، 15 مؤتمر غير متخصص وعضو مجلس إدارة المجلس القومى للمرأة فرع القليوبية 2016 وحتى الآن وعضو الجمعية المصرية للتكاثر والخصوبة في الحيوان كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة وايضا عضو الجمعية الطبية البيطرية المصرية وعضو جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية وعضو لجنة أخلاقيات البحث العلمى.

وحصل الدكتور جمال سوسة على جائزة الجامعة التقديرية في المجال العلمى للعام الجامعى 2017/2018، كما ساهم في حصول مركز المعلومات والخدمات البحثية بجامعة بنها على المركز الأول في مسابقة أفضل منفذ حكومي خدمي متميز للعام الجامعى 2009 /2010 والمسابقة مقدمة من وزارة الدولة لتنمية الإدارية ( المعهد القومى للإدارة)، وساهم أيضا في حصول 7 إدارات بالمدن الجامعية على الأيزو 9001 لسنة 2015.

وساهم في تفعيل علاقات تعاون مع مؤسسة مصر الخير، مؤسسة بنك مصر، منظمة العمل الدولية (ILO )، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع شارك في تحكيم جائزة التميز العلمى بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية عامى 2015، 2017، كما ساهم في بناء شراكات وفتح قنوات تواصل مع منظمة العمل الدولية، أكاديمية البحث العلمى، محافظة القليوبية (الأجهزة التنفيذية والشعبية ومركز الدراسات القومية)، وزارات الصحة والدولة لشئون البيئة والزراعة والري والتضامن الاجتماعي، المجلس القومي للشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة بالقليوبية،الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة القليوبية وجمعياته، مؤسسة فورد، بنك مصر،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،أكاديمية ناصر العسكرية.

وشارك الدكتور جمال سوسة في مشروعات تطوير التعليم وأعمال الجودة والتأهيل للاعتماد والدعم الفنى لكليات الجامعة، شارك في وضع جميع الخطط الاستراتيجية للجامعة ( 2010/2015، 2016/2017، 2017/2022 الإصدار الثاني)، كما شارك في تحديث اللوائح الطلابية بكليتى الطب البيطرى والتربية النوعية، وشارك أيضا في تحديث وتوحيد اللوائح المالية للوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شارك في تفعيل برنامج ريادة الأعمال حيث شارك في تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على برامج ( KAB: تعرف على عالم الأعمال ( Know About Business)، إبدأ مشروعك ( Start Your Business)، إبدأ مشروعك لتدوير المخلفات (SYRB)، مشروع ريادة الأعمال (كاب أون لاين) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO).

يذكر أن الدكتور جمال سوسة مدرب معتمد بمشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالى Pathways.cu.edu.eg بالتعاون مع جامعة القاهرة ومؤسسة فورد ومدرب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأيضا مدرب في برنامج نشر إجراءات النزاهة والشفافية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ضمن برامج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومدرب بمركز ضمان جودة التعليم بجامعة بنها وكذلك بالعديد من المجالات مثل ضمان وجودة التعليم والتأهيل للاعتماد، تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ريادة الأعمال، حقوق الانسان، إدارة الأزمات، مكافحة الفساد، التحول الرقمى، الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى.