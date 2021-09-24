محافظ دمياط توافق على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لمدة شهرين بالأماكن الشاغرة فقط

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موافقتها على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١، لمدة شهرين للطلاب من مواليد ٢٠١٥/١٠/٢ حتى ٢٠١٥/١١/٣٠، بما يسمح بقبول ٣٠٨١ طالب، وذلك بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات التعليمية.



ومن جانبه، أوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن الإدارات التعليمية تتلقى الملفات المقدمة إليها ليتم تنسيقها على المدارس التي بها أماكن شاغرة فقط، حيث لا يتم قبول الملفات لصغير السن إلا بعد توجيهها من قبل الإدارة التعليمية حسب الأماكن الشاغرة.