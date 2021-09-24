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عبدالله ينتقد حسين لبيب : أنت متعرفش قيمة

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عبدالله ينتقد حسين لبيب : أنت متعرفش قيمة الزمالك عبدالله ينتقد حسين لبيب : أنت متعرفش قيمة

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أعرب إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي عن استياءه من تصريحات حسين لبيب رئيس النادي الحالي بشأن الأزمات المالية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنها تصريحات غير مبررة بالمرة «.

وقال عبدالله في تصريحات تليفزيونية: «حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية لإدارة نادي الزمالك أدلى بتصريحات لا تعبر عن قيمة ومكانة النادي، فلا يجوز مطالبة الجماهير بالتبرع للنادي لتجاوز أزمته المادية، فهذه الأمور لها حلول أخرى تتمثل في إيجاد موارد للنادي، مشيراً إلى أنه حينما كان متواجداً في اللجنة السابقة برئاسة عماد عبدالعزيز نجحوا في إدخال 286 مليون جنيه إلى خزينة القلعة البيضاء».

المصرى اليوم

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