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بعد انسحاب مفيدة شيحة وسهير جودة.. انطلاقة جديدة لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»

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بعد انسحاب مفيدة شيحة وسهير جودة.. انطلاقة جديدة لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» بعد انسحاب مفيدة شيحة وسهير جودة.. انطلاقة جديدة لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»

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يشهد برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، انطلاقة جديدة بداية من يوم غد السبت، في الساعة الثالثة عصرًا، على قناة «CBC».

يقدم البرنامج في ثوبه الجديد الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص الأسرة والمرأة والقضايا الاجتماعية، كما يستضيف العديد من الضيوف خلال حلقاته في كافة المجالات.

يذاع «الستات مايعرفوش يكدبوا» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يذكر أن الإعلامية مفيدة شيحة كانت قد أعلنت مؤخرا انسحابها من البرنامج الذي ارتبط بها وبزميلتيها سهير جودة ومنى عبد الغني دون إبداء أسباب وأعقب ذلك بساعات إعلان الإعلامية سهير جودة انسحابها هي الأخرى من تقديمه، لتتبقى الفنانة منى عبد الغني من الطاقم القديم لتقديم البرنامج مع الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين.

المصرى اليوم

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