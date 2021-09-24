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إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة

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إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة

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أجرت وزارة الشباب والرياضة قرعة الأدوار التمهيدية لمنافسات النسخة الخامسة لدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، حيث تبدأ المنافسات بإجراء قرعة الدور التمهيدي بمشاركة ١٦ محافظة وهم "قنا، مطروح، الغربية، أسوان، شمال سيناء، المنوفية، الوادي الجديد، الأقصر، جنوب سيناء، الفيوم، القليوبيه، البحيرة، بني سويف، البحر الأحمر، الجيزة، سوهاج"، وتقام المنافسات علي مدار 3 أيام بواقع 8 مباريات في اليوم الواحد، خلال الفترة من "24-27" سبتمبر الجاري، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية.

وتم تقسيم الفرق الي 4 مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث يصعد الأول والثاني من كل مجموعة الي دور الـ16، وضمت المجموعة الاولي منتخبات "البحيرة، البحر الاحمر، سوهاج، القليوبية"، وضمت المجموعة الثانية منتخبات "المنوفية، الجيزة، بنى سويف، الوادى الجديد"، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات "الغربية، مطروج ،شمال سيناء، الأقصر"، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات "اسوان، جنوب سيناء، الفيوم، قنا".

وعقب انتهاء الدور التمهيدي للبطولة وصعود 8 فرق يتم إجراء قرعة دور الـ16 للنسخة الخامسة، منهم 8 فرق أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة، بجانب8 فرق يصعدون من الدور التمهيدي في النسخة الحالية، حيث يتم تصنيف الفرق الحاصلة علي المراكز من الأول الي الرابع في النسخة الماضية مستوي (أ)، و يتم تصنيف الفرق الحاصلة علي المراكز من الخامس الي الثامن مستوي (ب)، والفرق التي تصعد من الدور التمهيدي تصنف ثالث ورابع المجموعات وذلك في دور الـ16 .

ويهدف إقامة دوري الصم إلي توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوي الهمم، ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بين ذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب من ذوي القدرات، وزيادة الانتماء بين ذوي القدرات والهمم، واستغلال اوقات الفراغ بصورة إيجابية.

المصرى اليوم

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