قصة شعر تكلف «كوافير» 271 ألف دولار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في عام 2018 ذهبت عارضة أزياء في الهند لصالون لتصفيف الشعر، بغرض قص شعرها وأعطت تعليمات محددة بشأن المظهر الذي تريده.

وطلبت عارضة الأزياء بقص شعرها بمقدار 10 سنتيمترات، لكن مصففة الشعر قصت جزءا كبير من شعرها، فأصبح بالكاد يلامس الكتف.

وذهب عارضة الأزياء لرفع قضية علي صالون الشعر بسبب الإهمال في قص شعرها.

وكان شعر صاحبة الدعوى الطويل قد ساعدها في الحصول كما تزعم على فرص عمل كثيرة من شركات منتجات العناية بالشعر، وقالت امام المحكمة إن الصالون قص شعرها مخالفة لتعليماتها مما تسبب لها في خسارة فادحة.

وقالت العارضة إن قصة الشعر تلك تسببت لها في خسارة كبيرة، كما أنها قضت على أحلامها في مجال عرض الأزياء.

وتعرضت لانهيار عصبي شديد وصدمة بسبب الاهمال في قص شعرها ولم تستطع التركيز على وظيفتها التي فقدتها مؤخرًا.

وكانت قضت المحكمة في الهند بتغريم صالون الشعر بـ مبلغ 271 ألف دولار لصالح عارضة الأزياء بعد قص شعرها أقصر مما كانت تريد.