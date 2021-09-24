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عضو لجنة ينتقد رابطة الأندية: «ليس لكم أي دور»

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عضو لجنة الزمالك ينتقد رابطة الأندية: «ليس لكم أي دور» عضو لجنة ينتقد رابطة الأندية: «ليس لكم أي دور»

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قال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي أن تشكيل رابطة الأندية المحترفة برئاسة احمد دياب تم بشكل خاطئ، كما أن ليس لها دوراً واضحاً، كما هو الحال في العديد من الدوريات الأوروبية على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأضاف عبدالله في تصريحات تليفزيونية :''' الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح الأفضل في العالم والأعلى تسويقياً بفضل رابطة الإنجليزية المحترفة، فبعد أن كان الدوري الإيطالي هو الأفضل عالمياً في فترة التسعينات، ثم الدوري الإسباني، جاءت رابطة الأندية الإنجليزية ونهضت بالبريميرليج حتى أصبح الأفضل والأكثر مشاهدة والأعلى كقيمة تسويقية حول العالم، وذلك بسبب ممارسة اختصاصاتها وسلطاتها بعيداً عن الإتحاد الإنجليزي، فلا يتدخل كل منهما في عمل الآخر، وهو الأمر الذي يصعب العمل به في الدوري المصري «

وتابع: «أقول لرابطة الأندية ليس لكم أي دور».

المصرى اليوم

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