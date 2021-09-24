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محافظ دمياط تكرم رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم

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محافظ دمياط تكرم رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم محافظ دمياط تكرم رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم

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استقبلت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء أمس، بمكتبها الدكتور هانى حسن رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، التابع لمركز البحوث الزراعية.

استهلت المحافظ اللقاء الذي حضره الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري، بتقديم درع تذكاري إلى الدكتور هانى حسن تقديرًا لما حققه المعهد من جهود لإقامة قوافل بيطرية علاجية إرشادية مجانية بعدد من قرى مركز كفر سعد خلال هذا الأسبوع والتى جاءت ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وأشادت «محافظ دمياط» بما حققته تلك القوافل لتقديم الوعى والارشاد لصغار المربين وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة في مجالات التلقيح الصناعى، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحصين والكشف بالسونار للماشية والذى حقق توسيع دائرة المستفيدين من نتائج البحوث الخاصة بتلك المجالات لتنمية الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أهدى الدكتور هانى حسن درع المعهد إلى الدكتورة منال عوض تقديرًا لدعمها الكبير لتلك القوافل وحرصها على تحقيق التعاون المشترك لخدمة صغار المربين من أبناء محافظة دمياط.

المصرى اليوم

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