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طبيب تركي يكشف تطعيم أطفال رضع بلقاحات كورونا بالخطأ.. والسلطات الصحية تحقق

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طبيب تركي يكشف تطعيم أطفال رضع بلقاحات كورونا بالخطأ.. والسلطات الصحية تحقق طبيب تركي يكشف تطعيم أطفال رضع بلقاحات كورونا بالخطأ.. والسلطات الصحية تحقق

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قال الأستاذ بكلية الطب بجامعة إيجة في إزمير، التركية الدكتور ظافر كوروجول، إن الأطباء في تركيا قاموا بتطعيم أطفال دون سن سنة عن طريق الخطأ بلقاح ضد كورونا، مضيفا في تصريحات لقناة NTV ،في بعض الأحيان كان يتم إعطاء الأطفال عن طريق الخطأ لقاحا ضد كوفيد بدلا من لقاح ضد التهاب الكبد B».

وأكد كوروجول أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف أي آثار جانبية، حتى مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال تلقوا جرعات عالية من اللقاحات، فيما أعلنت وزارة الصحة التركية عن بدء تحقيق رسمي لتحديد مدى صحة التصريحات.

وتجاوزت الإصابات في العالم 230 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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