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رئيس الدوما الروسي يدعو وفد بلاده إلى الجمعية البرلمانية الأوروبية لمقاطعة جلساتها بسبب كورونا

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رئيس الدوما الروسي يدعو وفد بلاده إلى الجمعية البرلمانية الأوروبية لمقاطعة جلساتها بسبب كورونا رئيس الدوما الروسي يدعو وفد بلاده إلى الجمعية البرلمانية الأوروبية لمقاطعة جلساتها بسبب كورونا

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دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أووربا لمقاطعة جلسة الجمعية، بسبب القيود المفروضة على أعضاء الوفد الروسي.

وقال فولودين في منشور على «تلجرام» إن تلتزم بالمعايير وتدفع ثمنا أكبر مما يدفعه الآخرون لمشاركتها في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، كما أن التمييز ضد البرلمانيين مرفوض ولذلك فإنه من المناسب عدم المشاركة في جلسة الجمعية البرلمانية.

وكان السيناتور الروسي فلاديمير كروجلي قد أعلن عن فرض قيود على تحركات أعضاء الوفد الروسي في مدينة ستراسبورج، الفرنسية لأنهم غير مطعمين ضد بلقاحات معتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ويسمح لأعضاء الوفد الروسي بالتنقل بين الفندق ومقر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فقط.

وقال فولودين، إن عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بلقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد إلى «جهود اللوبي لمنتجات شركات الأدوية الأمريكية والأوروبية الكبرى.

المصرى اليوم

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