أخبار عاجلة

حمدان بن محمد: اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض الإمارات -
باسيل: نرفض أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة مرفأ بيروت -
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان -
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية -
بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي -
إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية -
محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي -
الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا -
فيلم «حامل اللقب» أول أعمال بروتوكول التعاون بين رشيدي وحفظي والجنايني (تفاصيل) -
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان إكسبو 2020 دبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إسرائيل تحرم أي معلم لم يتلق لقاح من راتبه

Print
إسرائيل تحرم أي معلم لم يتلق لقاح فيروس كورونا من راتبه إسرائيل تحرم أي معلم لم يتلق لقاح من راتبه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إسرائيل أن المعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا أو يبرزوا اختبارا سلبيا للفيروس، لن يدخلوا المؤسسات التعليمية وسيحرمون من رواتبهم، وطلبت وزارة الصحة الإسرائيلية من مديري المدارس في البلاد منع المعلمين غير الحاصلين على «الجواز الأخضر» من دخول المدارس اعتبارا من 3 أكتوبر.

وأضافت أن الإجراء ينص على عدم دفع رواتب المعلمين المعنيين حتى يحصلوا على التلقيح، وأن عدم إبراز «الجواز الأخضر» سيعتبر غيابا غير مبرر لا يبرر الدفع ولن يسمح لهؤلاء المعلمين بالتدريس عن بعد.

وتجاوزت الإصابات في العالم 230 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 42 حالة وفاة و 3550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 42 حالة وفاة و 3550 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

12 وفاة و1127 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة