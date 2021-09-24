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أعلنت إسرائيل أن المعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا أو يبرزوا اختبارا سلبيا للفيروس، لن يدخلوا المؤسسات التعليمية وسيحرمون من رواتبهم، وطلبت وزارة الصحة الإسرائيلية من مديري المدارس في البلاد منع المعلمين غير الحاصلين على «الجواز الأخضر» من دخول المدارس اعتبارا من 3 أكتوبر.

وأضافت أن الإجراء ينص على عدم دفع رواتب المعلمين المعنيين حتى يحصلوا على التلقيح، وأن عدم إبراز «الجواز الأخضر» سيعتبر غيابا غير مبرر لا يبرر الدفع ولن يسمح لهؤلاء المعلمين بالتدريس عن بعد.

وتجاوزت الإصابات في العالم 230 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة.