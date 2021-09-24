الأحد.. دار الكتب نطلق مؤتمرا عن «تراث القاهرة»

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وإشراف الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة، تحتضن دار الكتب في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر ، مؤتمر تراث القاهرة والذي يعد أحد مظاهر الإحتفاء بتراثها العريق.

فمن المعروف أن القاهرة عاصمة مصر في أغلب فترات تاريخها، بداية من "نفر" أى "الميناء الجميلة" حتى دخول الإسلام مصر فأخذت اسمها "القاهرة" لتكون عاصمة للدولة الفاطمية، وقد ظلت القاهرة مصدرًا للإشعاع الحضاري والتجديد الثقافي ولم يؤثر الزمن في طمس معالمها وجمالها و ظلت في كافة لحظات وجودها مهمة ومبهرة للرحالة والأدباء والفنانين والشعراء والمؤرخين بعراقتها وما وجد على أرضها من آيات الفن فهي تلك المدينة التي يسكنها التاريخ بشوارعها وصورها وأسرارها وبواباتها ومساجدها وأسبلتها ووكالاتها وحماماتها وما تجملت بها عماراتها فالقاهرة بما حوته من أحياء شعبية عريقة وما تحتضنه من فنون تراثية لا تنسى، يراها المشاهد عبر الأزقة و الممرات الضيقة. يراها في أحجار المآذن و القباب و العقود وأرباب الحرف القديمة التى إنقرضت مع بدايات القرن العشرين مثل: مبيض النحاس، بائع العرقسوس، كذلك دور أزيائها الشعبية التي أعطتها ملامحها ذات الأصالة العربية الممزوجة بالتقاليد والأعراف المصرية.

من هنا تأتى أهمية هذا المؤتمر لتسلط الضوء على تراث مدينة القاهرة الذى يرتبط بمجال اهتمام مركز تحقيق التراث بالهيئة، لذا خضعت بحوثه للتحكيم من قبل لجنة علمية رصينة وتدور محاوره حول: التراث المادي لمدينة القاهرة - التراث وترسيخ الهوية في ظل التنمية المستدامة - التراث اللامادي لمدينة القاهرة.

ويحظى بمشاركة عدد (26) أستاذًا وباحثا كما يرأس جلساته العلمية الخمس نخبة من العلماء يشهد لهم بالنزاهة . ومن المقرر ان تبدأ أولى فعاليات هذا المؤتمر بجلسة افتتاحية تشهد كلمة كل من :

د. نورا عبد العظيم- مقرر المؤتمر - أ.د. أيمن فؤاد سيد- رئيس المؤتمر - أ.د. نيفين محمد موسى- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - أ.د. إيناس عبدالدايم- وزير الثقافة.

ويعقبها افتتاح ثلاث معارض أولها يختص بعرض كتب تحقيق التراث من إصدارت المركز، وثانيها فنى يضم لوحات مصورة تسلط الضوء على حكايات شوارع ومعالم القاهرة، أما المعرض الأخير فخصص للحرف التراثية التى تضم :أشهر الحرف التراثية الخاصة بمدينة القاهرة.

يلي الافتتاح جلسة "إسهامات مؤسسية" والتي تدور حول التجارب الخاصة بالحفاظ على تراث مدينة القاهرة. برئاسة :أ.د. عبد الحميد مدكور- أستاذ الفلسفة الإسلامية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة، ويتحدث خلالها:

أ.د. أحمد الشوكي- وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث- كلية الآثار- جامعة عين شمس (مشارك عن بعد) تطوير متحف الفن الإسلامي

د. هايدي أحمد شلبي- المشرف على الإدارة العامة للحفاظ على المباني الخارجية والمناطق التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري .... تجربة عاش هنا

أ. محمود عبد الباسط- مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخية

م.هانيا ممدوح – المشرف على الوحدة الهندسية بمشروع تطوير القاهرة التاريخية

د. ريهام عرام- مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، ومدرس الحضارة الاسلامية بكلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان.

إسهامات الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة

د.أمل جمال - رئيس الإدارة المركزية للشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقًا

معسكر لشباب القاهرة التاريخية وزارة الشباب والرياضة

الجلسة الأولي " التراث المادي وطرق الحفاظ عليه"

رئيس الجلسة: أ.د.أحمد مجاهد- رئيس قسم الدراما والنقد- كلية الآداب- جامعة عين شمس

المتحدثون:

- أ.د. حسين إبراهيم العطار- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد الدراسات النوعية بالجيزة

تراث القاهرة المعماري في العصر العثماني: وكالة نفيسة البيضا نموذجًا

- د. شيماءعبد الفتاح محمد - مدير إدارة تسجيل الآثار بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

التطور الحضاري والعمراني لقلعة الكبش.

- د. كريم محمد حمزة - مدرس التاريخ والآثار الإسلامية- جامعة دمنهور

النقوش الكتابية كوسيلة تواصلية على العمائر الدينية في مدينة القاهرة حتى نهاية العصر المملوكي

- أ. حمدي محمد علي عثمان- معلم كبير بالتربية والتعليم سابقًا

الدرب الأحمر بين الماضي والحاضر

-أ. إبراهيم فاضل الناصري- مؤرخ وإعلامي

(مشارك عن بعد) عمائر تكريتية في خارطة القاهرة التاريخية

الجلسة الثانية " آثار مدينة القاهرة والدراسات الحديثة"

رئيس الجلسة: أ.د. أمين عبد الله الرشيدي- رئيس قسم الآثار- كلية الآثار- جامعة الفيوم

المتحدثون:

- أ.د. محمد حسام الدين إسماعيل - أستاذ الآثار الإسلامية-جامعة عين شمس

جزيرة الزمالك

- أ.د. سهير زكي حواس – أستاذ العمارة والتصميم العمراني- كلية الهندسة- جامعة القاهرة

القاهرة الخديوية

- د. مي السيد محمد- مدير عام بوزارة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

استدامة التراث المعماري الإسْلامي: بيمارستان السلطان المؤيد أبي النصر شيخ المحمودي نموذجًا

- د. محمد إبراهيم عبد العال-مدرس بكلية الآثار– قسم الآثار الإسلامية-جامعة عين شمس

(مشارك عن بعد) أضواء جديدة على أسوار مدينة القاهرة الشمالية في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة (باب النصر نموذجًا)

- د. نورا عبد العظيم- باحث بمركز تحقيق التراث- دار الكتب والوثائق القومية

التراث العمراني لمدينة القاهرة بين الماضي والحاضر (البيوت الأثرية أنموذجًا)

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واليوم الثاني: الاثنين 27/9/2021

تبدأ الجلسة الثالثة " التراث والتنمية المستدامة" برئاسة: أ.د. عبد الكريم جبل- أستاذ العلوم اللغوية- كلية الآداب- جامعة طنطا

* المتحدثون:

- أ.د. فتحي صالح-مستشار رئيس الوزراء لشئون التراث وسفير مصر لدى منظمة اليونسكو سابقًا

قصة مدينتين القاهرة– باريس تراث معماري مشترك

-أ.د.أيمن فؤاد سيد -أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

المستشرقون ودراسة القاهرة

- أ.د. عبد العزيز صلاح سالم- رئيس قسم الآثار الإسلامية- كلية الآثار- جامعة القاهرة

التراث الثقافي العالمي بمدينة القاهرة

- د. جيهان حسن مصطفى - مدير عام فرع ثقافة القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة

التراث وترسيخ الهوية لبناء الإنسان وتطوير العشوائيات بمدينة القاهرة في ظل أهداف التنمية المستدامة

- د. مصطفى يسري عبد الغني- باحث العلوم الاجتماعية بمكتب وزير التضامن الاجتماعي

دور السياحة في توظيف التراث الثقافي كمدخل للتنمية المستدامة

الجلسة الرابعة " التراث وترسيخ الهوية" برئاسة: أ.د. محمد أحمد إبراهيم أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد- كلية الآداب- جامعة بني سويف

* المتحدثون:

- د. شريف علي الأنصاري- كبير باحثين بمركز المخطوطات- مكتبة الإسكندرية

التحفة السعدية (شرح كليات القانون، لابن سينا)

-د. محمد السيد إسماعيل – دكتوراه الدراسات الإسلامية – كلية الآداب- جامعة الإسكندرية

بيئة الحديث القاهرية في عهد المماليك البرجية

- د. محمد الديب- رئيس الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية

مشروع تسجيل المشربيات في القاهرة التاريخية

- أ. محمد مجدي الجزيري- باحث ماجستير بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية- جامعة الأزهر

مظاهر اهتمام الخديوي عباس حلمي الثاني بالجامع الأزهر الشريف

- أ. رغدة نصر النزوري- مفتش آثار القاهرة التاريخية

-أ. محمد جمال مرتيني- ماجستير التنمية العمرانية - جامعة برلين التقنية

توظيف التراث في عملية تطوير المدينة الخيامية أنموذجًا

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الجلسة الخامسة "التراث اللامادي لمدينة القاهرة" برئاسة : أ.د. أحمد مرسي- أستاذ الأدب الشعبي- كلية الآداب- جامعة القاهرة

* المتحدثون:

-د. أحمد سعيد زيدان- دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر- كلية الآداب- جامعة دمنهور

تاريخ الحرف اليدوية في مدينة القاهرة منذ بداية عصر محمد علي

- د.محمود محمد خلف- أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية المشارك- الجامعة الإسلامية بمينسوتا أمريكا

الخولانيون ودورهم العلمي في مصر منذ الفتح الإِسلامي حتى سقوط الدولَة الفاطمية

- أ. مروة الشريف- باحث بمركز تحقيق التراث- دار الكتب والوثائق القومية

حركة التأليف في القاهرة المملوكية: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة أنموذجًا

أ. مصطفى كامل مصطفى– باحث ماجستير الفنون الشعبية- أكاديمية االفنون

توثيق الحرف التراثية: مبادرة يالا على الورشة أنموذجًا

- د. سهى محمود أحمد- دكتوراه الآثار المصرية – كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

آليات صون التراث غير المادي لمدينة القاهرة

ويعقبها الجلسة الختامية لإعلان التوصيات، ومن الجدير بالذكر أن موضوع هذا المؤتمر يواكب مد إعلان اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022.