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مصرع شخصين وإصابة ٤ في حادثي سير منفصلين بالشرقية

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مصرع شخصين وإصابة ٤ في حادثي سير منفصلين بالشرقية مصرع شخصين وإصابة ٤ في حادثي سير منفصلين بالشرقية

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لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 4 آخرون بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لوقوع حادثي سير منفصلين بنطاق محافظة الشرقية.

حيث وقع الحادث الأول على الطريق الإقليمى بلبيس، إثر اصطدام سيارة ملاكى بحائط خرساني نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن مصرع شابين في العقد الثالث من العمر، وإصابة آخر بسحجات وكدمات متفرقة.

فيما وقع الحادث الثاني على طريق الصالحية الجديدة- أبوشلبى، بحدوث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية نتيجة التخطي الخاطئ، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفيات التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، وبلبيس المركزى، والصالحية الجديدة، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

المصرى اليوم

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