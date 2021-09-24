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اتحاد اليد يحسم مصير جارسيا من الاستمرار في تدريب خلال ساعات

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اتحاد اليد يحسم مصير جارسيا من الاستمرار في تدريب المنتخب خلال ساعات اتحاد اليد يحسم مصير جارسيا من الاستمرار في تدريب خلال ساعات

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كشف أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، حقيقة رحيل الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب ، عن صفوف الفراعنة.

وقال أيمن صلاح في تصريحات تلفزيونية: «باروندو أخبر الاتحاد بتلقيه عرضا من أحد الأندية الألمانية، وسيتم مناقشته مع الاتحاد بعد أن اقترح تولي تدريب الفريق بجانب منتخب مصر».

وأردف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد: «لو أصر روبرتو جارسيا باروندو على ذلك، سيرحل من تدريب المصري، خاصة أن المدرب الإسباني صنع تاريخه مع المنتخب مؤخرًا».

وأشار أيمن صلاح: «حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لا يتدخل على الإطلاق في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وشعبية كرة اليد المصرية في تزايد مستمر».

وعن تراجع فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، قال: «الأفضل ‏تغيير الجهاز الفني للأهلي لأنه مطلوب في الوقت الحالي، والأفضل منح الفرصة لكادر صاعد للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة».

وأتم أيمن صلاح: «خسارة الأهلي لمباراته أمام في الدوري نفسية بعد خسارة السوبر الأفريقي، وعدم إذاعة المباراة لعدم الانتهاء من المفاوضات لبيع مباريات الدوري».

المصرى اليوم

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