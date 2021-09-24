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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:24 مساءً
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:24 مساءً
بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
فيلم «حامل اللقب» أول أعمال بروتوكول التعاون بين رشيدي وحفظي والجنايني (تفاصيل)
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الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان إكسبو 2020 دبي
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
نهيان بن مبارك: إكسبو2020 رسالة تسامح من الإمارات للعالم
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
رئيس جامعة القناه يستقبل العميد الجديد لكلية الطب
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
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فيديو اليوم السابع
الحكومة تواصل إزالة المباني المخالفة وحالات التعدى على الأراضى الزراعية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 24 سبتمبر 2021 01:28 مساءً
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