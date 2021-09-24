أخبار عاجلة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول السودان -
مصر تستحدث نيابة متخصصة في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية -
بالأسماء.. الجامعة اليابانية تشارك في «تحدي البحوث» بفريق طلابي -
إذاعة: نحو 260 فرنسيا تلقوا لقاح كورونا منتهي الصلاحية -
محمد رمضان يستعد لتقديم عدد من الحفلات علي مسرح «ماربيا» في دبي -
الرئيس الإيراني يأمر ببدء تطعيم الكوادر الطبية بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا -
فيلم «حامل اللقب» أول أعمال بروتوكول التعاون بين رشيدي وحفظي والجنايني (تفاصيل) -
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان إكسبو 2020 دبي -
نهيان بن مبارك: إكسبو2020 رسالة تسامح من الإمارات للعالم -
رئيس جامعة القناه يستقبل العميد الجديد لكلية الطب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

الحكومة تواصل إزالة المباني المخالفة وحالات التعدى على الأراضى الزراعية

Print
مواضيع متعلقة
جريمتين فى يومين والجانى جار وعشرة عمر

جريمتين فى يومين والجانى جار وعشرة عمر

لفت أنظار المصريين شاهد تمثال ممشى أهل مصر على كورنيش النيل

لفت أنظار المصريين شاهد تمثال ممشى أهل مصر على كورنيش النيل

فاروق فلوكس مازحا: عندى متاعب بالمرارة والكلى والقلب بس صحتى بمب

فاروق فلوكس مازحا: عندى متاعب بالمرارة والكلى والقلب بس صحتى بمب

عاجل غدا بدء صرف معاشات أكتوبر داخل ماكينات الصرف الآلي

عاجل غدا بدء صرف معاشات أكتوبر داخل ماكينات الصرف الآلي