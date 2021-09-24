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بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الانجليزي

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بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الانجليزي بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الانجليزي

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بث مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الانجليزي تنتظره جماهير الريدز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تقام مباراة ليفربول وبرينتفورد في تمام الساعة السابعة والنصف السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب جريفين بارك المباراة المنتظرة بين الفريقين في سادس جولات البريميرليج.

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يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة.


و يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط .

مباراة ليفربول و كريستال بالاس في الدورى الإنجليزى - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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