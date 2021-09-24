لبنان مفاجأة.. ترتيب أكبر احتياطيات الذهب في الدول العربية

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كشفت مجلة فوربس عن أكبر احتياطيات الذهب في الدول العربية وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، حيث تصدرت السعودية ترتيب الدول العربية التي تمتلك أكبر الاحتياطيات من الذهب، ولديها 323.1 طن، وهو ما يمثل 4.1% من إجمالي احتياطياتها لدى النك المركزي، يليها لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ مدة إلا أنه يملك من الذهب ما يبلغ 286.8 طن ولكن هذا الرصيد يمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات لدى هذا البلد.

ومن بعد لبنان تأتي الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا، حيث تمتلك احتياطي ذهب يبلغ 173.6 طنا وهو ما يشكل 18.2% من الاحتياطي لديها ، ثم ليبيا التي لديها 116.6 طنا وما يمثل نحو 8.5% من إجمالي احتياطياتها، ثم العراق الذي احتل المركز الخامس برصيد 96.3 طنا يحتل به 9.4% من احتياطياته.

واحتلت مصر المركز السادس، حيث تمتلك 80.6 طنا من المعدن الأصفر وما يشكل 11.9% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري، تليها الكويت في المركز السابع بـ 79 طنًا من الذهب، وهو ما يمثل 9.3% من احتياطياتها، في حين حلت قطر ثامنةً برصيد 59.8 طنا تمثل 6% من الاحتياطي.

وتأتي الأردن في المركز التاسع عربيًا بـ56.9 طنا ما يشكل 19.4% من الاحتياطي، ثم الإمارات في المركز العاشر برصيد 55.3 طنا، وهو ما يساوي 2.9% من حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي الإماراتي، علمًا بأن جميع البيانات بحسب مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبرالحالي عن نهاية يونيو فيما عدا لبنان وليبيا والعراق، والأردن، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.