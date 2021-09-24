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ضبط 225 ألف صاروخ "ألعاب نارية" بالقاهرة

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ضبط 225 ألف صاروخ "ألعاب نارية" بالقاهرة ضبط 225 ألف صاروخ "ألعاب نارية" بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام داخل مخزن بالقاهرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تاجر بمنشأة ناصر بالقاهرة بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعثر بداخله على 19كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى 225,000 ألف صاروخ.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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