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فصل التيار الكهربائي عن قريتن ببني سويف لصيانة المغذيات السبت والاثنين

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فصل التيار الكهربائي عن قريتن ببني سويف لصيانة المغذيات السبت والاثنين فصل التيار الكهربائي عن قريتن ببني سويف لصيانة المغذيات السبت والاثنين

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قال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف إن قطاع كهرباء بنى سويف، قرر فصل التيار الكهربائي عن قريتي شريف باشا وأبوسليم مركز بني سويف يومي السبت والاثنين الأسبوع القادم، نظرا لإجراء أعمال الصيانة للمغذيين اللذين يخدمان القريتين مشيرا الى ان فصل التيار يوم السبت 25 سبتمبر 2021 عن قرية شريف باشا، ويوم الاثنين 27 سبتمبر عن قرية أبوسليم، اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا على مدار اليومين المذكورين عاليه.

وأضاف أن القطاع يتقدم بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

المصرى اليوم

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