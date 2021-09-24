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«محامين طنطا»: تأجيل حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه لـ30 سبتمبر

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«محامين طنطا»: تأجيل حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه لـ30 سبتمبر «محامين طنطا»: تأجيل حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه لـ30 سبتمبر

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قال محمد خليل، أمين عام نقابة محامين غرب طنطا الفرعية، بأن مجلس النقابة قرر تأجيل إقامة حفل تكريم المتفوقين من أبناء المحامين في كافة الشهادات، والمحامين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، التي كان مقررا له أمس الخميس، إلى يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الساعة 1 ظهرا، بنادي المحامين بطنطا.

وأضاف أنه من المقرر حضور رجائي عطية، نقيب عام المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء من مجلس النقابة العامة، لتكريم المحامين وأبناءهم بصحبة مجلس نقابة محامين غرب طنطا.

وشددت الأمانة العامة بالنقابة الفرعية، أن الحضور يكون بصحبة شخصين فقط من الأسرة، وذلك حفاظا على سلامة المحامين، في ظل الظروف الراهنة، والتي تشهد تفشي الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وعملا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس.

المصرى اليوم

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