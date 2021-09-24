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ضحايا كورونا في 3 دول.. 318 وفاة بالهند و65 في ألمانيا و50 بباكستان

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 318 وفاة بالهند و65 في ألمانيا و50 بباكستان ضحايا كورونا في 3 دول.. 318 وفاة بالهند و65 في ألمانيا و50 بباكستان
خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 318 وفاة بالهند و65 في ألمانيا و50 بباكستان

سجّلت الهند خلال الساعات الـ 24 الماضية 31382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و318 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 33 مليوناً و594 ألفاً و803 حالات، كما وصل إجمالي الوفيات إلى 446 ألفاً و368 حالة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و50 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.234.828 إصابة؛ منها 60952 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27482 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.146.394 حالة.

ألمانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، إن ألمانيا سجّلت 9727 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات، إلى أربعة ملايين و181393، وعدد الوفيات إلى 93303.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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