ندوات لتكريم سلوى خطاب وخالد الصاوي وكوثر هيكل.. فعاليات أول أيام «الإسكندرية السينمائي»

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تنطلق فعاليات الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، غدًا، تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، بحفل ضخم يتم تنظيمه على شاطئ البحر داخل احد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، رئيس المهرجان الكاتب الصحفي الأمير أباظة، وتقدمه الفنانة نسرين أمين، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان الأحد، 26 سبتمبر الجاري، بتنظيم ندوات تكريم لكل من الفنان خالد الصاوي، الفنانة سلوى خطاب، الكاتبة كوثر هيكل، إضافة لتسليم جوائز سينما الأمل بمشاركة الفنانة حنان مطاوع.

وكذلك يشهد أول أيام المهرجان عرض عدد كبير من الأفلام منها طريق مسدود، يوسف، السباحة الحرة إلى الجبل الأسود، ماركوس، الهربة، وش القفص، الظهر إلى الجدار، مرجانة، جرادة ملحة، الليل ماكاننا.

من جانبها، وجهت إدارة المهرجان اعتذارا للحضور مؤكدة أنها تواجه صعوبة تتعلق بتسكين الضيوف، وسيتم تسكينهم بفندقين مختلفين ونظراً لقلة عدد الغرف المتوفرة في الفندقين اضطروا لتأجير عدد من السويتات التي تتسع لأكثر من فرد، وطلبوا من الضيوف أن يتفهموا الظروف التي دفعتهم لذلك، وأن يلتمسوا لهم العذر في اضطرارهم إلى توزيع الصحفيين والضيوف على أكثر من فندق.