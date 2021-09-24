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فرق متحركة داخل مراكز الشباب لتلقي لقاح كورونا في المنيا

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فرق متحركة داخل مراكز الشباب لتلقي لقاح كورونا في المنيا فرق متحركة داخل مراكز الشباب لتلقي لقاح كورونا في المنيا

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خصصت مديرية الصحة بالمنيا، فرق متحركة داخل مراكز الشباب، بهدف استقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا المستجد، داخل 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا، بالإضافة إلى 6 مراكز لتطعيم المسافرين للخارج، ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهه الوباء .

كما واصلت حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان يوم الأحد الماضي بالمحافظة، فعالياتها لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح بمراكز المحافظة .

وناشد المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين بالإصراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

المصرى اليوم

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