دنيا بطمة تثير الجدل بعد تغيير ملامحها .. والجمهور : أصبحت إنسانة أخرى (صور)

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حالة من الجدل أحدثتها الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد ظهورها بملامح مختلفة عن شكلها المعتاد، حيث ظهرت منتفخة الوجه والجسد عن قوامها النحيل، ما أدى إلى حديث متابعيها عن إجراءها عمليات تجميل في أسنانها وذقنها وجسدها بل ولون بشرتها.

وتحدث متابعي «بطمة» عن تغييرات ملامحها الملموسة التي جعلتها تبدو وكأنها شخصية أخرى مثل الوجه المنحوت وهي إطلالة يمكن الحصول عليها من خلال تقنية تعرف بـ«كونتور الوجه»، الذي يحدد أطراف الوجه ويجعله يبدو مصقولاً على الجوانب، حيث ظهرت المطربة وهي ممتلئة ومنحوتة الوجه بشكل لافت.

دنيا بطمة

أيضا تحدث المتابعون لـ «دنيا بطمة»عن خضوعها لما يعرف بتقنية «تكساس» لتعريض فكيّها على الجانبين وذقنها وجعله كحرف الـ «V» أسفل وجهها بعدما كان عريضاً، والهدف من هذه التقنية إحداث تناسق وتوازن بين الوجه.

دنيا بطمة

ولاحظ الجمهور في الفترة الأخيرة الانتفاخ الكبير في صدغي دنيا بطمة واتهموها بالمبالغة في حقن الفيلر، لكنها نفت ذلك في أحد تصريحاتها مؤخرا ..وأكدت بأن انتفاخ وجهها يعود إلى زيادة وزنها بعد إنجابها لطفلتها الثانية.

دنيا بطمة

كما تحدث المتابعون عن عملية تصغير اللثّة وحصول دنيا بطمة على «الإبتسامة الهوليودية» من خلال تقنية تبييض الأسنان، وحقن شفاهها بالفيلر وتعبئتهما للحصول على شفاه ممتلئة وبارزة، إلى جانب عملية تصغير الأنف وتنحيفه.

دنيا بطمة

يذكر أن دنيا بطمة ابنة الفنان حميد بطمة أخ الراحل العربي محمد بطمة أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية «ناس الغيوان».

دنيا بطمة

لقبها راغب علامة ب«أميرة أراب آيدول» عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «أراب آيدول»، حيث حصلت على المرتبة الثانية في برنامج اكتشاف المواهب الشهير.