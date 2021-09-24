أخبار عاجلة

«أوين» و«كراوتش» يشيدان بواعد ليفربول -
غليان فى «ميلان» بعد الانتكاسة أمام «أتلتيكو مدريد» -
«ميسى» الجلاد الأكبر للإنجليز و«جوارديولا» -
تركيب محدد صوتي بمدخل الحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل للمناطق السكنية -
الجمعة.. ضعف المياه عن قرى مركز أبو النمرس بالجيزة -
القباج: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه -
محافظ الفيوم يتابع مبادرة «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك» -
مشروع جديد لإنشاء كوبري بمدخل كفرالبطيخ.. والمحافظ تتفقد الأعمال الأولية -
إكسبو 2020 دبي يطلق تطبيقه الرسمي و تطبيقا للأعمال -
مسيرة تأبين للأنبا هدرا مطران أسوان بمدينة إدفو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نجم الأهلي وهدافه يغيب عن مواجهة الأهلي وإنبي في كأس

Print
نجم الأهلي وهدافه يغيب عن مواجهة الأهلي وإنبي في كأس مصر نجم الأهلي وهدافه يغيب عن مواجهة الأهلي وإنبي في كأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ويستضيف استاد الإسكندرية مباراة الأهلي وإنبي ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس ، تنطلق مباراة الأهلي وإنبي يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة .

و قال الإعلامي أحمد شوبير إن حسين الشحات لاعب النادي الأهلى قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مران الفريق اليوم الخميس.

ومن المفترض أن يخضع اللاعب لفحوصات وآشعة لتحديد مدة الغياب وقوة الإصابة.

ويعد حسين الشحات الجناح الأساسي في تشكيل بيتسو موسيماني خلال الحالية وهو ما سيسبب مشكلة فنية خلال مباراة إنبي السبت المقبل في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قنوات أون سبورت المصرية الناقل الحصري لبطولة كأس مصر في بث مباشر .

حسين الشحات - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

صبحي: مصر جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

صبحي: مصر جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

«المصري الديمقراطي»: قانون الايجار القديم من أولوياتنا خلال الدورة الجديدة للبرلمان

«المصري الديمقراطي»: قانون الايجار القديم من أولوياتنا خلال الدورة الجديدة للبرلمان