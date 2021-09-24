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ويستضيف استاد الإسكندرية مباراة الأهلي وإنبي ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ، تنطلق مباراة الأهلي وإنبي يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة .

و قال الإعلامي أحمد شوبير إن حسين الشحات لاعب النادي الأهلى قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مران الفريق اليوم الخميس.

ومن المفترض أن يخضع اللاعب لفحوصات وآشعة لتحديد مدة الغياب وقوة الإصابة.

ويعد حسين الشحات الجناح الأساسي في تشكيل بيتسو موسيماني خلال الحالية وهو ما سيسبب مشكلة فنية خلال مباراة إنبي السبت المقبل في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على شبكة قنوات أون سبورت المصرية الناقل الحصري لبطولة كأس مصر في بث مباشر .