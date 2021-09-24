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نقيب «الفلاحين» يكشف سبب جنون الخضروات والفاكهة وموعد انخفاض اسعارها

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نقيب «الفلاحين» يكشف سبب جنون أسعار الخضروات والفاكهة وموعد انخفاض اسعارها نقيب «الفلاحين» يكشف سبب جنون الخضروات والفاكهة وموعد انخفاض اسعارها

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن إرتفاع جنوني ضرب معظم الخضروات والفاكهة ، لافتا أنه لا يتوقع أى انخفاض في معظم الاسعار قبل نهاية العام الحالي وطرح انتاج العروة الشتوية من الخضروات .

وأشار أبوصدام أن الجنون اصاب كافة الخضروات والفاكهة وارتفعت أسعارها ارتفاعا كبيرا ومن المحتمل ان ترتفع الاسعار في بعض الأنواع خلال الأيام القادم ، موضحا أن سعر كيلو الطماطم اليوم 5.5جنيه في سوق الجملة وقيمة قفص الطماطم متوسط الحجم 150جنيه ، ويرتفع سعر كيلو الطماطم 2 جنيه في سوق التجزئة حسب المكان والجودة ، ووصل سعر كيلو الخيار في سوق الجملة إلى 5 جنيهات والبطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، وكيلو الفاصوليا ل9 جنيه والبامية ل9جنيه والبصل 3 جنيه والثوم يصل الكيلو الواحد منه إلى 22جنيه ، أما سعر الكيلو من الفلفل الألوان يباع ب9 جنيه والليمون ل7جنيه .

فيما وصل سعر كيلو الموز 10جنيهات والبلح البرحي 25جنيه والتفاح 20جنيه والمانجو الناعومي يصل الكيلو منه إلى 25 ، والعنب البلدي ل15جنيه والجوافه ل10جنيهات .

وأشار ابوصدام ان أسباب استمرار إرتفاع اسعار الخضروات والفاكهة يختلف من صنف إلى آخر ويرجع أسباب الارتفاع الجماعي في الأسعار إلى قلة الانتاج بسبب التاثر السلبي بالتغيرات المناخية الغير ملائمة وقلة المساحات المنزرعة من معظم أنواع الخضروات بسسب الخسائر الكبيرة التي ضربت المزارعين خلال المواسم السابقة ، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية ، وكثرة الطلب على الخضروات والفاكهة بعد عمل معظم المطاعم والفنادق ورغبة المواطنين في تقوية مناعتهم خوفا من كورونا ، وتعدد الحلقات الوسيطة وقلة منافذ التوزيع الحكومية في القري والأحياء الفقيرة .

المصرى اليوم

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