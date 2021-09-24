تسجيل 16 حالة تصادق علي الزواج و94 ساقط قيد بوسط سيناء

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أعلن المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، عن تسجيل عدد 16 حالة تصادق على الزواج القبلي وتسجيل 94 ساقط قيد للأطفال الغير مسجلين في سجلات الدولة، وذلك بالمجان، ودون أي رسوم.

وقالت نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أنه تم تنفيذ حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة في مدينة الحسنة بوسط سيناء خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.

أشارت سالم، إلى أن الحملة نفذت بتضافر جهود المجلس القومي للسكان ومجلس مدينة الحسنة وديوان عام محافظة شمال سيناء ومديرية أمن شمال سيناء ومديرية الصحة ومصلحة الأحوال المدنية ومشايخ القبائل، إذ تم خلالها مساعدة الأسر في استخراج الأوراق الثبوتية وتوثيقها وإنهاء كل ما يخصها من إجراءات مجانا.

وأكدت سالم، على أن الحملة جاءت ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للسكان في محافظة شمال سيناء للعام الجاري، والتي تهدف إلى تحسين خصائص المواطن السيناوي، لافتة إلى أهمية استخراج سواقط قيد وشهادات الميلاد للأطفال، وذلك لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

من جانبه، أكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم تنفيذ الحملة طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وأن مجلس المدينة قام بتقديم كل التيسيرات الممكنة أمام لجنة توثيق الزواج القبلي واستخراج سواقط القيد.

وأضاف عفش، أن الحملة تأتي في إطار مبادة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي يتم تنفيذها في مدينة الحسنة والقري والتجمعات التابعة لها، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في قرى المركز، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والحقوق المدنية والنهوض بمستوى المعيشة لدي المواطن السيناوي.