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أطفال يحصدون المراكز الأولي في الأولمبياد الدولي للغة الانجليزية

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أطفال مصر يحصدون المراكز الأولي في الأولمبياد الدولي للغة الانجليزية أطفال يحصدون المراكز الأولي في الأولمبياد الدولي للغة الانجليزية

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لأول مرة يحصد أطفال المراكز الأولى عالمياً في الأولمبياد الدولي للغة الانجليزية HIPPO 2021، والذي أقيم في فينيسيا- ايطاليا خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري 2021 م، بمشاركة 9 طلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي لتمثيل مصر في نهائي الأولمبياد الدولي التاسع للغة الإنجليزية HIPPO 2021، وحصل الفريق المصري على ميداليتين ذهب وثالثة برونزية أما الفريق الماليزي حصل على ميداليتين ذهب وثالثة فضية.

أكد الدكتور محمود رمضان، المشرف على الفريق، وابن محافظة كفر الشيخ،واجه تحديات كبرى للمشاركة في النهائي، وحرم من السفر إلى إيطاليا بسبب عدم استخراج التأشيرات من قبل السفارة الإيطالية بمصر رغم سفر دول أخرى مثل تونس واضطر المنتخب إلى استكمال النهائي العالمي اونلاين، ورغم تلك التحديات قاوم فريق المنتخب هذا الإحباط ليحققوا انجازات بهدف رفع علم مصر ليثبت للجميع ان التعليم المصري قادر على المنافسة وتحقيق إنجازات عالمية بمستوى تعليم طلابه، وكانت منصة التتويج مكللة باسم مصر.

وأضاف رمضان فازت الطالبة شهد وائل محمد أحمد عبدالوهاب الطالبة بالصف الأول الإعدادي مدرسة نارمر الحديثه للغات بالجيزة بالمركز الأول على مستوى العالم في فئة HIPPO 2 ،كما فازت الطالبة مريم محمد إبراهيم الرصد الطالبة بالصف الأول الثانوي مدرسة كلية فيكتوريا الأمريكية بالإسكندرية التابعة للمعاهد القومية بالمركز الأول على مستوى العالم في فئة HIPPO S15 وهي من أصعب الفئات لأنها فئة المتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية والمدارس الدولية.

وأكد رمضان ،كما فازت الطالبة لوجين أحمد محمد محمد على، الطالبة بالصف الأول الثانوي مدرسة جيل المستقبل الدوليه بسوهاج بالمركز الثالث على مستوى العالم في فئة HIPPO S19 وهي الفئة الأصعب في كل فئات الأولمبياد لانها أعلي فئة للمتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية والمدارس الدولية، كما احتل باقي أعضاء فريق المنتخب بكل فئاته المراكز التالية، ففاز الطالب مهند عاصم أمين أبوالغار بالصف السادس الإبتدائي مدرسة كلية فيكتوريا البريطانية بالمعادي التابعة للمعاهد القومية بالمركز الرابع على مستوى العالم في فئة HIPPO S10 وهي ثالث أصعب فئة في فئات المتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية والمدارس الدولية.

وقال عزت حسن، المدير الفني للفريق، كما فاز الطالب خالد محمد خالد الصميدعي بالصف الأول الابتدائي مدرسة طلائع المستقبل المشتركة للغات بمدينة نصر القاهرة بالمركز الحادي عشر على مستوى العالم في فئة Little Hippo، وهو أصغر طالب في الأولمبياد ولم يكمل سبع سنوات، وفاز الطالب إياد معتز يوسف بالصف الثالث الإبتدائي مدرسة سقارة للغات بالقاهرة بالمركز العاشر على مستوى العالم في فئة HIPPO 1، وهو الطالب الوحيد في المنتخب الذي يشارك في النهائيات على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي علماً بأنه ينافس في فئة عمرية أكبر من عمره ليثبت للجميع ان الطالب المصري قادر على منافسة الطلاب الأكبر منه عمراً وهي الفئة الأكبر منه وليست فئته.
وقال رمضان كما فازت الطالبة نور وائل على قطب مبارك بالصف الثاني الإعدادي مدرسة النيل المصرية بالمنيا بالمركز السابع على مستوى العالم في فئة HIPPO 3،وفاز الطالب محمود عبدالعاطي محمد راضي لله بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بني سويف بالمركز الثامن على مستوى العالم في فئة HIPPO 4، واحتلت الطالبة ريماز خالد محمد حنفى بالصف الثاني الثانوي مدرسة صقر قريش الرسمية لغات بالقاهرة المركز الثامن على مستوى العالم في فئة HIPPO 5، موجها الشكر للمعلمين والمشرفين على الطلاب وإدارات المدارس، والدكتورة راندة شاهين، رئيس القطاع العام بوزارة التربية والتعليم،وقيادات وزارة التربية والتعليم، ومُهدين هذا الانجاز للرئيس عبدالفتاح .

المصرى اليوم

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