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رش وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة

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رش وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة رش وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة

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قامت مديرية أوقاف شمال سيناء، صباح اليوم الجمعة، برش وتطهير المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان، إن العاملين في المساجد بالتنسيق مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة والهلال الأحمر المصري قاموا برش وتطهير وتعقيم المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، وذلك بخلاف التطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف وتعليمات المحافظة.

وناشد جمعة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل، وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد، والحفاظ على التباعد بين المصلين، وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

ووجه جمعة، خطباء وأئمة المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة الخاصة بوزارة الأوقاف، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.

المصرى اليوم

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