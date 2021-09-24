أخبار عاجلة

عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية -
بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91 -
شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين -
إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا -
الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية -
التضامن الاجتماعي في زيارة ميدانية لشمال سيناء -
وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزي -
إزالة 588 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنسبة 130٪؜ من الحالات المستهدفة بقنا -
علوم قناة السويس تنظم مؤتمر حول التحليل الإحصائي -
تسليم جوائز للفائزين فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» وفاة الدكتور حيدر عبدالشافى 24 سبتمبر 2007

Print
«زي النهارده» وفاة الدكتور حيدر عبدالشافى 24 سبتمبر 2007 «زي النهارده» وفاة الدكتور حيدر عبدالشافى 24 سبتمبر 2007

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في قطاع غزة ولد الدكتورحيدرعبدالشافى فى10 يونيو 1919 وفى القطاع عاش وتلقى تعليمه الابتدائى ثم التحق بالكلية العربية بالقدس وتابع دراسته الثانوية، وتخرج في 1936 وسافر إلى لبنان والتحق هناك بالجامعة الأمريكية ودرس الطب وفيها تعرف على حركة القوميين العرب فانضم إليها لبعض الوقت وتخرج طبيبا في 1943، وعمل في مستشفى البلدية بيافا وكانت تابعة لسلطة الانتداب البريطانى، وأمضى سنوات الحرب العالمية الثانية في عدة أماكن داخل فلسطين وشرق الأردن، وبعد نهاية الحرب ترك الجيش وفتح لنفسه عيادة خاصة في قطاع غزة وشارك بتأسيس الجمعية الطبية الفلسطينية عام 1945، ثم سافرإلى أمريكا وتخصص في الجراحة العامة بأحد المستشفيات بمدينة دايتون بولاية أوهايو،وفى 1954 عاد لقطاع غزة وكان قد وضع تحت الإدارة المصرية،وعمل جراحاً في مستشفى تل الزهورالتابع للإدارة المصرية. وخلال العدوان الثلاثى على عام 1956 احتلت إسرائيل القطاع ونصبت على مدينة غزة مجلس بلدى لإدارة شؤونها واختارته ضمن أعضائه ولكنه رفض ثم اختير عام 1962 رئيساً للسلطة التشريعية للقطاع حتى عام 1964 عندما شارك في أول مؤتمر وطنى فلسطينى عقد ذلك العام في مدينة القدس، وهو المؤتمر الذي أسست فيه منظمة التحريرالفلسطينية تحت رئاسة أحمد الشقيرى وبين 1964 و1965 خدم كعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وصار بحلول 1966 الزعيم الأبرز في القطاع وبعد احتلال إسرائيل لغزة للمرة الثانية في 1967عمل كطبيب متطوع بمستشفى الشفاء بالقطاع وفى 1972 أسس وأدار جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى في قطاع غزة شارك في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وبعدها أسندت إليه مهمة رئاسة الوفد الفلسطينى المفاوض في مباحثات واشنطن على امتداد 22 شهراً خلال عامى 1992 و1993 إلى أن استقال من الوفد في أبريل 1993بسبب الخلاف على عقدة المستوطنات الإسرائيلية ثم انتخب في 1996 عضواً في المجلس التشريعى الفلسطينى وفى 30مارس 1998 انسحب بسبب سلطات المجلس المحدودة في إحداث أي تغيير للأفضل ودعا إلى وحدة وطنية تجمع تحت لوائها كل الفصائل والتيارات، إلى أن توفى «زي النهارده» في 24 سبتمبر 2007.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

صبحي: مصر جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

صبحي: مصر جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

«المصري الديمقراطي»: قانون الايجار القديم من أولوياتنا خلال الدورة الجديدة للبرلمان

«المصري الديمقراطي»: قانون الايجار القديم من أولوياتنا خلال الدورة الجديدة للبرلمان