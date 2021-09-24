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بالصور .. "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تنفذ مبادرة توزيع كمامات للمعتمرين

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تحمل شعار الوزارة واليوم الوطني هي لنا دار ضمن برامجه للاحتفاء بالمناسبة الغالية

بالصور ..

قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة بتنفيذ مبادرة لتوزيع كمامات للمعتمرين بميقات ذي الحليفة تحمل شعار الوزارة واليوم الوطني هي لنا دار، ضمن برامجه للاحتفاء بيوم الوطن الـ 91.

وشارك بتوزيع عددٍ من منسوبي الفرع وفق البروتوكولات الصحية المتخذة للوقاية من ، كما قاموا بتقديم مجموعة من الإرشادات الصحية للمعتمرين وتنظيم دخولهم في حرم الميقات.

من جانب آخر، ثمّن المعتمرون والزوار للميقات ومرافقه الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، كما قدموا التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى الغالية، سائلين المولى القدير أن يديم على المملكة تقدمها واستقرارها.

بالصور ..

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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