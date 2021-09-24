وزير القوى العاملة: العمالة المصرية ستعود إلي ليبيا قبل نهاية 2021

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الحكومة المصرية وقعت مع نظيرتها الليبية مذكرة تفاهم خلال وجود وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في طرابلس في شهر رمضان الماضي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، أن ليبيا تستوعب عددًا كبيرًا من العمال المصريين ولكن سفرهم سيتم بشكل تدريجي، أنه قبل نهاية 2021 سيكون هناك عمال مصريون في ليبيا، قائلًا:»كل العمال الذين سيسافرون إلى ليبيا سوف يتلقون تدريبات قبل مغادرة مصر.

وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء طلب الجانب الليبي الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات، في ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي، وذلك خلال المباحثات التي تمت ضمن إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة.

وتطرق سعفان، إلى استعراض الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي تم الإتفاق عليها مع الجانب الليبي في هذا الشأن، والآليات الذي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الآليات ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا.