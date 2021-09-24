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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار في بعض المناطق من محافظات الجمهورية، حيث شهدت كلا من محافظات دمياط والعريش وبورسعيد أمطارا صباح اليوم الجمعة.

وقال الهيئة إنه سيكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، خلال الساعات القليلة المقبلة، كما سيحدث اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 3-4 متر، بينما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة من الساعة الثانية إلى الثامنة صباحا على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20%.

كان الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق،أشار فى مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أن فصل الخريف يشهد حالة من عدم الاستقرار المتمثلة في سقوط أمطار شديدة في بعض المناطق، وتصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية، أو المحاطة بالجبال، مثل: السلاسل الجبلية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، الخميس يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، والتي من ضمنها: مرسى مطروح، والسلوم، والإسكندرية.