حمادة هلال يطمئن جمهوره بعد حادث زوجته وأولاده

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طمأن الفنان حمادة هلال جمهوره علي زوجته وأولاده بعد تعرضها لحادث بسيارتها أثناء ذهابها للدكتور. وقال حمادة هلال: الحمدالله هي دلوقتي بخير والأولاد بخير وقدر الله ماشاء فعل وعدت علي خير الحمدالله.

وأضاف في تصريح خاص للمصري اليوم: الله يسامح كل واحد بيمشي يبص في الموبايل وميركزش في اللي قدامه لأن هي كانت واخدة الولاد ورايحة عيادة دكتور تكشف ليهم ووقعت أمام شخص معندوش أي اهتمام بالبشر ومش مركز ودخل بنص عربيته الكبيرة في العربية تحديدا في الجزء اللي الأولاد جالسين به بس ربنا ستر وهما كويسين الحمدالله.

كانت زوجة وأولاد الفنان حمادة هلال تعرضت لحادث سير، مطالبا جمهوره بالدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وكتب منشور عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال، الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها».

جدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال، كان قد عرض أغنية أم أحمد عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، ميكس وماستر خالد رؤوف.