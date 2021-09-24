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أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

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أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الغالية

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء أمس الخميس، حفل أهالي منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ91، الذي نظمته جامعة جازان، على مسرح المجمع الأكاديمي بمحلية في مدينة جيزان.

وشهد الحفل كلمات خطابية لرئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وكلمة أهالي منطقة جازان، ألقاها عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد مدخلي، عبر فيها عن فخر الأهالي واعتزازهم باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

كما تضمن الحفل قصائد شعرية وطنية، ومعرضاً فنياً ضم مشاركات طلاب وطالبات جامعة جازان الذين عبروا عن حبهم للوطن عبر لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية وعروض فنية وطنية، كما قدم طلاب وطالبات جامعة جازان عرضاً فنياً بعنوان "مالنا إلا دارنا".

كما احتفى بأبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي مشيداً بتضحياتهم البطولية للدفاع عن الدين والوطن.

واُختُتِمَ الاحتفال بمشاركته في أداء العرضة ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية.

حضر الاحتفال وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين.

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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