أخصائية تربية تكشف طرق علاج ظاهرة الانتحار

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شدّدت لمياء مصباح، إخصائية تربية وعلاقات أسرية، على ضرورة عدم الاستهتار بحديث الأطفال عن الانتحار، وفي هذه الحالة يجب الذهاب إلى طبيب نفسي لمعرفة حقيقة هذا الأمر أم لا.

وتابعت «مصباح»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس،: «ما ينفعش نستهتر بالموضوع، حتى لو كان الأمر بيتقال بضحك أو بهزار، فهناك العديد من الدراسات التي أكدت أن المنتحر قد يميل إلى الضحك والهزار قبل الإقدام على الانتحار».

ولفتت إلى أن علاج أعراض الانتحار يكون في البداية بالوعي، وعدم الخجل من الأمراض العقلية أو النفسية، معقبة: «مش عيب لما أكون مريض نفسي، ولازم نسمع أولادنا».