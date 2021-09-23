البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس تورنتو

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التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الخميس من المقر البابوي بالقاهرة، بكهنة كنائس تورنتو بكندا، من خلال تطبيق «زووم» عبر شبكة الإنترنت.

تحدث البابا معهم في موضوع بعنوان «سنة الرب المقبولة» وتناول خلاله النقاط التالية: حياة التوبة والنقاوة ومسؤولياتنا الشخصية، وحياة المحبة والخدمة، وحياة الأمانة السلوكية، وحياة الفرح بالكهنوت، وحياة السعي إلى الملكوت والفرح بالسماء.

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دار عقب الكلمة حوار بين قداسة البابا والآباء الكهنة حول بعض الأمور الرعوية الخاصة بتلك المنطقة، وأجاب قداسته على أسئلتهم باهتمام وبروح أبوية. وحضر اللقاء الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والمشرف على بعض الكنائس بكندا.