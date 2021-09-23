رئيس جامعة الزقازيق يتفقد خلايا الطاقة الشمسية بكلية الهندسة

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قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بزيارة تفقدية لخلايا الطاقة الشمسية أعلى مبانى كلية الهندسة بالجامعة، بحضور الدكتور هشام محمد فوزى عميد الكلية، والدكتور سليم صالح السيد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تمهيدا للبدء في التشغيل التجريبى للمحطة. يأتى تنفيذ محطة الخلايا الشمسية بكلية الهندسة، في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال البروتوكول الموقع بين جامعة الزقازيق ومركز تحديث الصناعة، الذى تم التوقيع عليه في مايو من العام الماضي.



أشار الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعى للجامعة وكذلك تنفيذا لخطة مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة، ودعما لتوجه القيادة السياسية لدعم استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، وفى إطار توفير بدائل الطاقة العادية.



وأكد شعلان حرص الجامعة على دعم التعاون بين كلية الهندسة ومركز تحديث الصناعة، وأن تكون الجامعة من أوائل الجامعات المصرية في تطوير تكنولوجيا الخلايا الشمسية، مؤكدا أهمية التعاون بين الجامعة ومركز تحديث الصناعة في العديد من المشروعات المستقبلية.