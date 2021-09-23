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سمير فرج: المشير طنطاوي قاد أشرس المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر

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سمير فرج: المشير طنطاوي قاد أشرس المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر سمير فرج: المشير طنطاوي قاد أشرس المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر

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نعى اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشؤون المعنوية الأسبق، المشير حشين طنطاوي، قائلًا: « فقدت قائدًا عظيمًا، وضابطًا محاربًا قديرًا مخلصًا، قاد مصر في أسوأ لحظاتها في التاريخ الحديث بعد 25 يناير، فقدنا إنسانًا غاليًا علينا سواء في القيادة العسكرية أو قيادة الدولة».

وتابع «فرج»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن «طنطاوي» كان درس له التكتيك وفن القتال في الكلية الحربية، وبعد ذلك كان رئيسًا للبعثة المصرية لإنشاء الكلية الحربية في الجزائر، بعد استقلال الجزائر عن الاحتلال الفرنسي، معقبًا: «استمر في الجزائر أربع سنوات لكي ينشئ الكلية الحربية».

وتابع أن «طنطاوي» قاد الكتيبة 16 خلال فترة حرب الاستنزاف، واقتحم خط بارليف في الموجة الأولى، ووصل إلى الضفة الشرقية للقناة، وبدأ يصد هجمات العدو التي كانت تسعى لتدمير القوات المسلحة المصرية المتقدمة.

ولفت إلى أن «شارون» كان يسعى في حرب أكتوبر إلى الوصول لغرب القناة، ولكن «طنطاوي» قاد معركة رائعة التي عُرفت بمعركة «المزرعة الصينية» وصد قوات «شارون»، وكانت هذه المعركة من أشرس المعارك، ونال عن هذه المعركة وسام الشهادة، وبعد ذلك كان ملحقًا عسكريًا في باكستان، وتولى العديد من الرتب وصولاً لوزير الدفاع والإنتاج الحربي.

المصرى اليوم

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