مصرع سيدة وطفل في حادثي صعق كهربائي وغرق منفصلين بسوهاج

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لقيت سيدة مصرعها صعقا بالكهرباء بدائرة مركز جزيرة شندويل، فيما لقى طفل مصرعه غرقا أثناء استحمامه في ترعة بدائرة مركز المراغة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص، وصول عطيات أحمد «20 سنة- ربة منزل» وتقيم بمركز جزيرة شندويل إلى مستشفي أخميم المركزي جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، وقرر والدها «60 سنة- عامل»، أنه أثناء قيام نجلته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحدي الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية بالمنزل مما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.. وفى الحادث الثانى بمركز المراغة، لقى الطفل أحمد صالح «9 سنوات- تلميذ» مصرعه غرقا في ترعة بقرية «بني هلال» بدائرة المركز، وانتقلت وحدة الإنقاذ النهري، وجرى إنتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفي المركزي، وقرر والده «45 سنة»، أنه أثناء استحمام نجله المذكور في الترعة أمام المنزل غرق بها لعدم إجادته السباحة، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.