أخبار عاجلة

مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية -
المنسيون في الغناء العربي -
كلب يدخل موسوعة «جينيس» بسبب طول أذنيه -
السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة -
أوبر تعلق الخدمة في إحدى العواصم الأوربية لأول مرة -
البرهان يشيد بأداء دائرة مكافحة الإرهاب لدى جهاز المخابرات السودانية -
حمدوك: لدى السودان الفرصة للعودة نحو النمو القوي وملتزمون بالسلم والديمقراطية -
إزالة التشوه البصري من المباني التعليمية في نجران -
أزمة في الصين تؤثر على نشاط قطاع التصنيع -
بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ مطروح يتفقد الانتهاء من طريق النايل سات بمدينة الحمام

Print
محافظ مطروح يتفقد الانتهاء من طريق النايل سات بمدينة الحمام محافظ مطروح يتفقد الانتهاء من طريق النايل سات بمدينة الحمام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب هلال زيارته التفقدية لمدينة الحمام شرق مطروح يرافقه أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ومدحت الصباغ نائب رئيس مدينة الحمام وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وتفقد الانتهاء من الكوبري الغربي بمدينة الحمام مع التشغيل التجريبي بطول ٧٠٠ م٢ وبعرض حاراتين ليصل بين قبلي وبحرى مدينة الحمام وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة، كما تفقد محافظ مطروح اعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق النايل سات بمدينة الحمام بطول ٢،٢ كم ،والتى يجرى تطويرها مع ازدواج الطريق بعرض ٢٠ م في الجزء القديم و٣٠ م في الجزء الجديد مع اعمال الإنارة وتحويل الاعمدة والكابلات من هوائية إلى ارضية ،وذلك بهدف تيسير الحركة المرورية وتقليل الكثافة داخل المدينة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 505 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان

ضبط 505 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان

تنفيذ 709 حكما قضائيا في أسوان

تنفيذ 709 حكما قضائيا في أسوان

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا

الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية

الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية