محافظ مطروح يتفقد الانتهاء من طريق النايل سات بمدينة الحمام

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تفقد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب هلال زيارته التفقدية لمدينة الحمام شرق مطروح يرافقه أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح والدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ومدحت الصباغ نائب رئيس مدينة الحمام وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وتفقد الانتهاء من الكوبري الغربي بمدينة الحمام مع التشغيل التجريبي بطول ٧٠٠ م٢ وبعرض حاراتين ليصل بين قبلي وبحرى مدينة الحمام وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة، كما تفقد محافظ مطروح اعمال رصف وتطوير وتوسعة طريق النايل سات بمدينة الحمام بطول ٢،٢ كم ،والتى يجرى تطويرها مع ازدواج الطريق بعرض ٢٠ م في الجزء القديم و٣٠ م في الجزء الجديد مع اعمال الإنارة وتحويل الاعمدة والكابلات من هوائية إلى ارضية ،وذلك بهدف تيسير الحركة المرورية وتقليل الكثافة داخل المدينة.

