«قومى المرأة» يُثمن استجابة التعليم العالى بإلحاق الطالبة أميرة شعبان بطب الفيوم

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على استجابته الفورية لطلب المجلس القومي للمرأة لتحقيق حلم الطالبة أميرة شعبان بنت قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم والحاصلة على الثانوية العامة منازل لعام 2021م بتفوق، وتحلم بالحصول على منحة مجانية بكلية الطب جامعة الفيوم طوال سنين الدراسة.



أعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق شكرها للوزير على دعمه للفتاة المتفوقة وتحقيق حلمها لتكون طبيبة، مشيرة إلى أن الدولة تؤكد كل يوم أنها تقف بجانب بناتها وأبنائها وتدعم المتفوقين منهم، بدعم من قيادة سياسية حكيمة تؤمن بهم وتمهد لهم الطريق لمستقبل مشرق، لينطلقوا ويثبتوا جدارتهم في جميع المجالات. وأكدت فخرها بالفتاة البطلة التي تحدت كل الصعاب لكي تتمكن من تحقيق حلمها.



كان المجلس القومي للمرأة تابع ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية طلب احد الفتيات تشير إلى أنها قد التحقت بفصول محو الأمية واكملت دراستها وتفوقت في جميع المراحل الدراسية حتى وصلت إلى مرحلة الثانوية العامة، واستطاعت الحصول على نسبة ٩٤% وتمكنت من الالتحاق بكلية الطب جامعة الفيوم، ولكن لعدم قدرة اسرتها على تحمل مصاريف الكلية ناشدت بالحصول على منحة مجانيه خلال السنوات الدراسية، وقد قامت الدكتورة مايا مرسي بالتواصل تليفونياً مع الدكتور خالد عبدالغفار لشرح حالة الفتاة، وعلى الفور قام سيادة الوزير بتوجيه تعليماته بتحمل مصاريف الطالبة خلال سنوات التحاقها بالكلية، وقد تواصل المسئولين بالطالبة وابلاغها بقرار الوزير .