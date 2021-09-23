وزير التعليم يحذر غير الملتزمين بمنع التدخين في المدارس: «لا تصرخوا من العقاب»

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التدخين ممنوع في المدارس ومن يقوم بذلك يتحمل العقوبة ولا يصرخ منها، لأن الالتزام جزء مما نعلمه للطلاب وانضباط الشخصية، قائلًا: «مش كلها علوم ورياضيات فمهم جدا ننفذ اللي بيتقال ولازم أولياء الأمور يساعدونا في تنفيذ ده لمصلحة الولاد في الآخر».

وأوضح «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» أن «القرارات الخاصة بتطعيم الطلاب تأتي من وزارة الصحة، والتي أكدت أن الأولوية للكبار من المعلمين والإداريين، حيث إن هناك 1.6 مليون معلم وإداري، وبعد ذلك سنتعاون مع الصحة لتطعيم الأعمار الأكبر من الطلاب للدخول على المرحلة الثانوية الموجود بها 4 مليون وبحسب الإتاحة سندخل على المراحل الأخرى».