أخبار عاجلة

مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية -
المنسيون في الغناء العربي -
كلب يدخل موسوعة «جينيس» بسبب طول أذنيه -
السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة -
أوبر تعلق الخدمة في إحدى العواصم الأوربية لأول مرة -
البرهان يشيد بأداء دائرة مكافحة الإرهاب لدى جهاز المخابرات السودانية -
حمدوك: لدى السودان الفرصة للعودة نحو النمو القوي وملتزمون بالسلم والديمقراطية -
إزالة التشوه البصري من المباني التعليمية في نجران -
أزمة في الصين تؤثر على نشاط قطاع التصنيع -
بالصور.. "صحة الطائف" تحتفل بإنجازاتها ومؤشراتها الإيجابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التعليم يحذر غير الملتزمين بمنع التدخين في المدارس: «لا تصرخوا من العقاب»

Print
وزير التعليم يحذر غير الملتزمين بمنع التدخين في المدارس: «لا تصرخوا من العقاب» وزير التعليم يحذر غير الملتزمين بمنع التدخين في المدارس: «لا تصرخوا من العقاب»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التدخين ممنوع في المدارس ومن يقوم بذلك يتحمل العقوبة ولا يصرخ منها، لأن الالتزام جزء مما نعلمه للطلاب وانضباط الشخصية، قائلًا: «مش كلها علوم ورياضيات فمهم جدا ننفذ اللي بيتقال ولازم أولياء الأمور يساعدونا في تنفيذ ده لمصلحة الولاد في الآخر».

وأوضح «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «TeN» أن «القرارات الخاصة بتطعيم الطلاب تأتي من وزارة الصحة، والتي أكدت أن الأولوية للكبار من المعلمين والإداريين، حيث إن هناك 1.6 مليون معلم وإداري، وبعد ذلك سنتعاون مع الصحة لتطعيم الأعمار الأكبر من الطلاب للدخول على المرحلة الثانوية الموجود بها 4 مليون وبحسب الإتاحة سندخل على المراحل الأخرى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 505 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان

ضبط 505 مخالفة مرورية و3 سائقين لتعاطيهم المخدرات في أسوان

تنفيذ 709 حكما قضائيا في أسوان

تنفيذ 709 حكما قضائيا في أسوان

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الصعيد في المنيا

الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية

الجيزة : إزالة تعديات علي حرم السكة الحديد بالحوامدية