«قومى المرأة» يُطالب بنشر لغة الإشارة لدمج أصحابها داخل المجتمع

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تعلن لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس القومى للمرأة وبمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمى للغة الإشارة والذى يوافق 23 من سبتمبر من كل عام، أنها تثمن الجهود المصرية المبذولة على المستوى الرسمي والشعبي لنشر ثقافة لغة الإشارة بين النساء والفتيات وكافة شرائح المجتمع ، مطالبة بمزيد من الجهود فى كافة المجالات لكونها لغة تواصل معترف بها دوليا بحسب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى وقعت وصدقت عليها مصر، التي يعتمد عليها أكثر من 80% من الصم كوسيلة تواصل أساسية.



أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة اللجنة، أن مستخدمى لغة الإشارة من النساء والفتيات الصم يتطلعن إلى استثمار احتفالات العالم باليوم العالمى للغة الاشارة من أجل دعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافى لجميع الصم ومستخدمى لغة الاشارة. وأوضحت أن الاحتفال باليوم العالمى للغة الإشارة فرصة لتجديد الدعوة لكل الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية والدينية ووسائل الاعلام وصناع الدراما أن يواصلوا جهودهم من أجل استخدام اوسع للغة الاشارة حتى يتمكن الصم مستخدمى لغة الإشارة من الاستفادة بشكل فاعل مما تقدمه المؤسسات من منتج تربوى وتعليمي وتوعوى وتثقيفى وترفيهى كحق اصيل لشرائح الاعاقات السمعية وكوسيلة فاعلة لدمجهم فى المجتمع وكتنفيذ حى لما نص عليه الدستور المصرى وما أقره قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ المعني بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية. وأضافت أن دعوة المجلس القومى للمرأة من خلال لجنته لجنة المرأة ذات الإعاقة لزيادة الاهتمام بنشر ثقافة لغة الاشارة فى اليوم العالمى للغة الإشارة لا يعنى بأى حال من الاحوال التقليل من اهمية المعينات الاخرى التى يستخدمها الاشخاص ذوى الاعاقة السمعية مثل الكتابة النصية ولغة الشفاه.



ومن جانبها اكدت مها هلالى المقررة المناوبة للجنة ان المجلس من خلال لجنة المرأة ذات الاعاقة وكل لجانه وفروعه بالمحافظات مازال يسعى لنشر ثقافة لغة الإشارة مجتمعيا دعما لشرائح النساء والفتيات الصم مستخدمى لغة الإشارة ليس فقط من خلال تخصيص فعاليات يتم تنفيذها لتحقيق هذا الغرض، ولكن ايضا من خلال إتاحة كل ما يقدمه المجلس من خدمات لهذه الشريحة عن طريق اتاحة الترجمة للغة الإشارة، وأن المجلس سبق له وأشاد بتجربة احدى القنوات الفضائية بترجمة اول عمل درامى للغة الإشارة، بل وتدخل المجلس لكى يتم بث هذا المسلسل فى توقيت مناسب لشرائح الاعاقة السمعية داعيا كل صناع الدراما إلى إتاحة جميع أعمالهم الدرامية بلغة الإشارة.



وأضافت أن اهتمام المجتمع بهم انعكس في توفير شركات المحمول لباقات خاصة لهم تسمح باستخدام الفيديو في التواصل، وتعميم استخدام ترجمة لغة الإشارة في خطبة الجمعة والخطاب الديني، وضمها لمناهج تعليم المرحلة الابتدائية، آملين في أجيال جديدة أكثر دعما وتقبا ودمجا للأشخاص ذوي الإعاقة.



تجدر الاشارة الى وجود 72 مليون أصم في كل أنحاء العالم بحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصم ، ويعيش 80% منهم في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة ، وتعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD أن استخدام لغات الإشارة من ضمن سبل الإتاحة وتدعو إلى تعزيز ذلك الاستخدام، كما أنها تساوي بين لغات الإشارة واللغات المتكلمة وتلزم الدول الأطراف بتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر بوصفه اليوم الدولي للغات الإشارة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم.