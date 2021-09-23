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«السياحة» تستعد لإطلاق تطبيق موبيل للترويج لمصر

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«السياحة» تستعد لإطلاق تطبيق موبيل للترويج لمصر «السياحة» تستعد لإطلاق تطبيق موبيل للترويج لمصر

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عقد، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول «موبايل أبليكيشن» والذي ستطلقه الوزارة قريبًا للترويج للمقصد السياحي المصري محليًا وعالميًا.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشؤون السياحة ومساعدو الوزير للشؤون الفنية والتحول الرقمي ومستشار الوزير للشؤون الاقتصادية والشركة المنفذة لتطبيق الهاتف المحمول.

وخلال الاجتماع تم استعراض تصميمات المرحلة الأولى من التطبيق الذي يهدف إلى تعريف السائح المصري والأجنبي بالأنماط والفعاليات والمنتجات والمعالم والأنشطة السياحية والثقافية والفنية والبيئية والبحرية المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري، كما أنه سوف يساعد السائح على تنظيم رحلته داخل قبل السفر إليها للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة أثناء قضاء عطلته.

كما سوف يتيح التطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة الخاصة ببعض المتاحف والمناطق الأثرية كمرحلة أولى تمهيدًا لإدراج باقي المواقع.

وجرى إعداد التصميمات والمحتوى الخاص بالتطبيق وفقًا للملامح الأساسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

كما تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على المرحلة الأولى ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية التي ستكون بالشراكة مع اتحاد الغرف السياحية.

المصرى اليوم

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